Un sasso per un sorriso: l’iniziativa nata durante la pandemia per unire i cittadini divisi dal lockdown (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un’iniziativa nata e realizzata in piena pandemia con il solo scopo di regalare sorrisi. L’idea dell’artista svizzera Heidi Aellig è semplice quanto rivoluzionaria nel suo messaggio. Si tratta di dipingere sassi e posizionarli negli angoli della propria città perché siano trovati da qualcuno. Le persone possono anche postare le foto sul gruppo Facebook “Un sasso per un sorriso“. Sassi dipinti in cambio di un sorriso: l’iniziativa Heidi Aellig è un’artista di origini svizzere che da qualche anno vive nelle Marche, a Recanati. Ha creato il suo “Progetto Sorrisi” quando è scoppiata la pandemia. I partecipanti, da poche decine, sono diventati più di 100.000. “Sono stata da sempre una persona che desidera il mondo in rosa – spiega a La Nazione – e mi pesa che in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un’iniziativae realizzata in pienacon il solo scopo di regalare sorrisi. L’idea dell’artista svizzera Heidi Aellig è semplice quanto rivoluzionaria nel suo messaggio. Si tratta di dipingere sassi e posizionarli negli angoli della propria città perché siano trovati da qualcuno. Le persone possono anche postare le foto sul gruppo Facebook “Unper un“. Sassi dipinti in cambio di unHeidi Aellig è un’artista di origini svizzere che da qualche anno vive nelle Marche, a Recanati. Ha creato il suo “Progetto Sorrisi” quando è scoppiata la. I partecipanti, da poche decine, sono diventati più di 100.000. “Sono stata da sempre una persona che desidera il mondo in rosa – spiega a La Nazione – e mi pesa che in ...

