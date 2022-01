“Un bimbo in arrivo” Cicogna in volo per la coppia | che gioia per l’ex tronista di UeD e la fidanzata vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022)volto del dating show diventerà mamma. Un mese di gravidanza e nessun annuncio ufficiale dalla diretta interessata. Eppure ci ha pensato il programma Socialité in onda su Telecinco a diffondere la notizia della gravidanza. Pare che l’influencer sia in dolce attesa da circa un mese. Ecco di chi si tratta. Lasi conosce grazie al programma Supervivientes, nel 2019, quando l’influencer era ancora legata a un altro uomo, celebre in Spagna per via di diverse ospitate nei salotti televisivi. Si tratta proprio di Violeta Mangrinan, all’epoca del realitycon Julen de la Guerra. Un amore che evidentemente non aveva basi solide, visto che l’influencer è rimasta letteralmente fulgorata da Fabio Colloricchio. Dunque la notizia della dolce attesa riguarda proprio loro, Violeta e di Fabio che da quell’esperienza in ...