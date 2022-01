Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 15:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco nel napoletano è successo nella tarda serata di domenica nella zona della scala a ridosso dell’area portuale della città Vesuviana tanto una prima ricostruzione sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna forte la mamma che minacciava di suicidarti indagano i carabinieri vuole il tasso di positività nei dati sul mento nei ricoveri nelle terapie Intensive nelle parti ordinare in 8 regioni S dati agenda per la Lombardia Lazio Piemonte Sicilia partono in giallo mentre la Liguria si avvicina alla zona arancione l’immunologo Francesco le foche credo che la variante omicron fosse la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica Israele ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco nel napoletano è successo nella tarda serata di domenica nella zona della scala a ridosso dell’area portuale della città Vesuviana tanto una prima ricostruzione sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna forte la mamma che minacciava di suicidarti indagano i carabinieri vuole il tasso di positività nei dati sul mento nei ricoveri nelle terapie Intensive nelle parti ordinare in 8 regioni S dati agenda per la Lombardia Lazio Piemonte Sicilia partono in giallo mentre la Liguria si avvicina alla zona arancione l’immunologo Francesco le foche credo che la variante omicron fosse la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica Israele ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - junews24com : Spalletti recupera una pedina in attacco in vista della Juve: è negativo - - junews24com : Serie A colpita dal Covid: altro positivo nel Milan. Il comunicato del club - -