UFFICIALE Cagliari | ecco Lovato | il comunicato

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo del difensoredall’Atalanta Ilattraverso il suo sitoha ufficializzato l’acquisto in prestito di Matteoildel club rossoblù. IL– «IlCalcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteoche si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagliariCalcio : ?? | UFFICIALE #Lovato al Cagliari ???? Benvenuto, Matteo ?? ?? - Luxgraph : Cagliari, ufficiale l'arrivo di Lovato - FichajesMoments : RT @CagliariCalcio: ?? | UFFICIALE #Lovato al Cagliari ???? Benvenuto, Matteo ?? ?? - zurdho07 : RT @CagliariCalcio: ?? | UFFICIALE #Lovato al Cagliari ???? Benvenuto, Matteo ?? ?? - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, è ufficiale: Lovato in prestito sino a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cagliari

Ascolta la versione audio dell'articolo Ilha ufficializzato l'arrivo del difensore Lovato dall'Atalanta Ilattraverso il suo sitoha ufficializzato l'acquisto in prestito di Matteo Lovato. Ecco il comunicato del club rossoblù. IL COMUNICATO - "IlCalcio comunica di aver ...Commenta per primo Ilha definito l'arrivo di Matteo Lovato, in prestito dall'Atalanta fino a fine stagione : 'IlCalcio comunica di aver acquisito dall'Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021 - ...Nel giorno di apertura del calciomercato invernale il Cagliari ufficializza l’arrivo di Matteo Lovato. Il difensore ha firmato, si trasferisce in prestito dall’Atalanta sino al termine della stagione ...Calciomercato Torino / Rincon e Baselli, fuori dal progetto, potrebbero essere i primi a partire e lasciare spazio agli acquisti ...