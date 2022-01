Strachítunt Dop 2021-2022 | Finisce un anno | continua un sogno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Abbiamo passato un nuovoin cui ci sono giunti segnali che confermano come il Consorzio riesca a rappresentare in maniera vincente un formaggio amato e riconosciuto al di fuori della Val Taleggio e della Val Brembilla. Ma per noi oggi ancora di più è importante stare qui, in queste valli di montagna e qui fare una riflessione di autoanalisi perché, se fuori vinciamo, in casa non riusciamo ad essere vincenti. Ci chiediamo con la dovuta umiltà come possiamo fare per vedere lopiù considerato dalla nostra gente? Cosa possiamo fare per coinvolgere in questole attività e le persone dei nostri paesi? In cosa abbiamo mancato che impedisce di vedere questo prodotto riconosciuto come simbolo di unione e collaborazione? Pensiamo di avere fatto molto in questa direzione, ma può darsi non a sufficienza: ora ci servirebbe ...