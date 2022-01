Stop a padrini e madrine | La decisione è definitiva almeno sino al 2024 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tale decisione è entrata in vigore all’inizio dell’anno subito dopo il precedente annuncio, e rappresenta un segnale forte rispetto a una deriva che purtroppo in molti casi ha preso piede. Mettendo così, nero su bianco, una disposizione già presa in altre diocesi e che giunge al termine di un’animata discussione presente da tempo. La scelta L'articolo Stop a padrini e madrine La decisione è definitiva almeno sino al 2024 proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 3 gennaio 2022) Taleè entrata in vigore all’inizio dell’anno subito dopo il precedente annuncio, e rappresenta un segnale forte rispetto a una deriva che purtroppo in molti casi ha preso piede. Mettendo così, nero su bianco, una disposizione già presa in altre diocesi e che giunge al termine di un’animata discussione presente da tempo. La scelta L'articoloLaalproviene da La Luce di Maria.

