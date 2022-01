Sky – Insigne in dubbio per la Juve (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lorenzo Insigne rischia di saltare la sfida con la Juventus. Il giocatore non è in buone condizioni fisiche. Il capitano del Napoli è risultato negativo al Covid 19 insieme con Fabian Ruiz e Spalletti sperava di poterlo schierare per la sfida Juve-Napoli del 6 gennaio 2022. Una possibilità che ha perso di concretezza in queste ore, dato che le condizioni del calciatore non sono delle migliori. Insigne: le condizioni fisiche Secondo quanto riferisce Sky Lorenzo Insigne rischia di saltare Juve-Napoli. Il giocatore è reduce anche da un infortunio muscolare e non è ancora al meglio della forma fisica. A questo punto Spalletti deve cominciare a pensare ad un Napoli senza Insigne, cosa davvero molto complicata. Le assenze del Napoli sono tantissime: Koulibaly, Anguissa e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lorenzorischia di saltare la sfida con lantus. Il giocatore non è in buone condizioni fisiche. Il capitano del Napoli è risultato negativo al Covid 19 insieme con Fabian Ruiz e Spalletti sperava di poterlo schierare per la sfida-Napoli del 6 gennaio 2022. Una possibilità che ha perso di concretezza in queste ore, dato che le condizioni del calciatore non sono delle migliori.: le condizioni fisiche Secondo quanto riferisce Sky Lorenzorischia di saltare-Napoli. Il giocatore è reduce anche da un infortunio muscolare e non è ancora al meglio della forma fisica. A questo punto Spalletti deve cominciare a pensare ad un Napoli senza, cosa davvero molto complicata. Le assenze del Napoli sono tantissime: Koulibaly, Anguissa e ...

