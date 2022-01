Pietrelcina | vaccinazione per oltre 100 bambini | per loro anche un attestato di coraggio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione aalla giornata dedicata allacontro il COVID-19 degli alunni dell’Istituto comprensivo “San Pio”.100di età compresa tra i 5 e gli 11 anni frequentanti le scuole di, Pago Veiano e Pesco Sannita hanno ricevuto la prima dose nelle aule della scuola primaria del paese di Padre Pio in un clima sereno e gioioso. Il comune di, nella persona del sindaco Salvatore Mazzone, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia per la grande vicinanza alla sua comunità il Direttore Generale dell’Asl di Benevento, dott. Gennaro Volpe, e la dott.ssa Nicla Glielmo. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti:all’Asl, le ...