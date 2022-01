Palazzo Ricci | i costi continuano a lievitare | il Comune adesso è chiamato a scegliere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Ricci

corriereadriatico.it

PESARO - Recupero die creazione del Campus della Musica, i costi dei lavori sono 'lievitati in maniera significativa'. Comune chiamato a fare una scelta: nell' appalto finanziato con i fondi Iti, priorità ...Ma finalmente l'annuncio del sindaco, del suo vice Vimini e del presidente della Fondazione ...assegnati a Pesaro corona la conclusione di questa tappa fondamentale per la manutenzione di...PESARO - Recupero di Palazzo Ricci e creazione del Campus della Musica, i costi dei lavori sono «lievitati in maniera significativa». Comune chiamato a fare una ...IL RESTYLINGPESARO Recupero di Palazzo Ricci e creazione del Campus della Musica, i costi dei lavori sono «lievitati in maniera significativa». Comune chiamato a fare una scelta: ...