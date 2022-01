Napoli | ecco quando potrebbe arrivare Tuanzebe

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildovrà ancora attendere prima di vederevestire l’azzurro: il suo arrivodopo l’Epifania Ilsta accelerando per avere il prima possibile il difensore. Le tempistichero non essere brevi visto che lo United dovrebbe risolvere il prestito con l’Aston Villa e aprirne un altro con gli azzurri. Difficile vederlo in campo per la sfida di giovedì contro la Juventus, dunque, main tempo per quella del weekend contro la Sampdoria. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito dell'affare Toronto-Insigne in vista della prossima stagione: "A metà settimana sbarcherà in Italia il presidente del Toronto, Bill Manning, che venerdì ...