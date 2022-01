Mercato Roma, sondaggio di Pinto per Ndombele (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad oggi sono quattro i giocatori valutati dalla Roma per il ruolo di centrocampista centrale: dopo quello di Grillitsch, Kamara e Maitland-Niles, Tiago Pinto starebbe sondando la disponibilità del Tottenham a cedere Tanguy Ndombele. Mourinho, avendolo allenato per un anno e mezzo, lo conosce bene e attualmente negli Spurs di Conte sta trovando poco spazio. Lo stesso tecnico italiano recentemente in un’intervista ha fatto capire che Ndombele per lui non è una prima scelta: ha 25 anni e in questa stagione ha messo insieme solo 5 presenze tra Premier e coppe. Sembra che alla Roma sia stato offerto proprio dai suoi agenti; il problema è che guadagna molto, e come si sa il club al momento non può permettersi costi folli. Pinto non ha molti margini di manovra e quindi ad ora la strada ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad oggi sono quattro i giocatori valutati dallaper il ruolo di centrocampista centrale: dopo quello di Grillitsch, Kamara e Maitland-Niles, Tiagostarebbe sondando la disponibilità del Tottenham a cedere Tanguy. Mourinho, avendolo allenato per un anno e mezzo, lo conosce bene e attualmente negli Spurs di Conte sta trovando poco spazio. Lo stesso tecnico italiano recentemente in un’intervista ha fatto capire cheper lui non è una prima scelta: ha 25 anni e in questa stagione ha messo insieme solo 5 presenze tra Premier e coppe. Sembra che allasia stato offerto proprio dai suoi agenti; il problema è che guadagna molto, e come si sa il club al momento non può permettersi costi folli.non ha molti margini di manovra e quindi ad ora la strada ...

Advertising

TuttoASRoma : MERCATO ROMA Rinforzo gratis per Mourinho, Berke Ozer del Fenerbahce - lucassl___ : Jordan brucia il mercato. Come Nerone con Roma - Kaiser__Franz : 'Certi possibili affari di mercato sono destinati a riproporsi ciclicamente, finchè o il calciatore in questioni si… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: Tiago Pinto segue Berke Ozer del Fenerbahce #AsRoma - DajeRoma12 : @RomaFuori Come detto da lui stesso in sede di presentazione, identificare il mercato della Roma con una sola perso… -