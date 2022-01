Macron | Bolloré e quelle voci sulla corsa all’Eliseo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. Sta riscontrando una certa e nuova attenzione un articolo apparso sul Le Monde Diplomatique di dicembre firmato da Fanny Pigraud titolato “Fin de partie pourin Afrique?” e con un sommario in cui si scrive “Les rumeurs vont bon train s’agissant de la cession des activités africaines du groupeen matière de transport et de logistique. Confrontée à la concurrence internationale, notamment émiratie et chinoise, enchaînant les investissements infructueux sur le continent, la multinationale accumule par ailleurs les déboires judiciaires”: Corrono le indiscrezionicessione delle attività africane di Vincentin trasporti e logistica. ...