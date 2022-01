L' Europa si divide sul nucleare | tra pregiudizi e programmazione

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilcome energia verde? Germania, Austria e Lussemburgo hanno già detto no alla proposta di Bruxelles per riclassificare la fissione dell'atomo come tecnologia sostenibile nel sistema di riferimento dell'Unione per gli investimenti ecologici, manovra che sarebbe fondamentale per realizzare i piani europei per la decarbonizzazione. Appare evidente che il vero errore fu quello di aver dichiarato l'energiada bandire senza ascoltare chi sapeva fare i conti riguardo ai milioni gigawatt di potenza che occorreranno da qui all'ormai fantomatico traguardo del 2050 e alle differenze sostanziali tra le situazioni di Chernobyl e Fukushima con quelle europee. Bene fecero i francesi a non mettere a rischio le loro centrali quanto male fece l'Italia nel 1987 a votare di pancia la chiusura delle nostre, all'indomani della tragedia avvenuta nell'Urss. ...