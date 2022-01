Advertising

CorriereCitta : Latina, furto di Natale sul treno: prima lo minacciano con un bastone poi lo derubano - News_24it : LATINA – Dopo il furto avvenuto la scorsa settimana – durante il quale sono stati portati via quasi 2000 euro di pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina furto

Il Corriere della Città

, (Lazio) sez. I, 23/07/2020, n.288 Legittimità del licenziamento ad nutum Si qualifica come ... anche in considerazione delsubito, come documentato in causa e appare di sé per sufficiente ...... disattivato dalla sua stessa banda, ma ancora funzionante per mantenere in piedi ildei bei ...dell'estrema destra europea all'oligarchia che muove gli interessi di Washington in America, ...E’ accusata di furto con destrezza e lesioni la 21enne di Roma che il pomeriggio del 30 dicembre scorso ha strappato la borsa ad una donna in via Oberdan, in pieno centro a Latina e ...I carabinieri di Latina tracciano il bilancio annuale delle attività. Nel quadro – spiega il Comando provinciale di Latina in un comunicato stampa delle quotidiane attività di prevenzione e repression ...