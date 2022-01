Juve-Napoli: Insigne e Fabian Ruiz ci saranno, Spalletti ha una speranza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Juve-Napoli si gioca regolarmente il 6 gennaio 2022, per la partita dell’Allianz Arena, Spalletti recupera Fabian Ruiz ed Insigne. I due calciatori sono stati assenti durante le ultime partite del 2021 a causa degli infortuni, ma anche a causa del Covid 19. Un mix di problemi che li ha costretti a restare fuori dal campo, ma ora sono pronti a tornare sul terreno di gioco. Insigne e Fabian Ruiz giocheranno Juve-Napoli, una partita complicatissima perché i bianconeri sono in recupero sugli azzurri, ma anche perché sarà soprattutto la partita delle assenze. In casa Juve ci sono tre positivi: Chiellini, Arthur e Pinsoglio, ma le assenze pesanti le ha il Napoli con: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022)si gioca regolarmente il 6 gennaio 2022, per la partita dell’Allianz Arena,recuperaed. I due calciatori sono stati assenti durante le ultime partite del 2021 a causa degli infortuni, ma anche a causa del Covid 19. Un mix di problemi che li ha costretti a restare fuori dal campo, ma ora sono pronti a tornare sul terreno di gioco.giocheranno, una partita complicatissima perché i bianconeri sono in recupero sugli azzurri, ma anche perché sarà soprattutto la partita delle assenze. In casaci sono tre positivi: Chiellini, Arthur e Pinsoglio, ma le assenze pesanti le ha ilcon: ...

