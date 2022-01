Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: diffusa sospetta diagnosi, cosa sta succedendo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è ricoverato in ospedale: il Presidente potrebbe avere un’occlusione intestinale, problema che aveva già dovuto affrontare in passato: le sue condizioni sono ancora da confermare, così come la diagnosi. In questi giorni Bolsonaro si trovava nello Stato di Santa Catarina, nel Sud del Brasile, in vacanza con la moglie e parte dello staff. Bolsonaro, forti dolori addominali: la sospetta diagnosi Jair Bolsonaro avrebbe cominciato a manifestare malori nella notte e sarebbe stato immediatamente portato all’ospedale Vila Nova Star di San Paolo. Le notizie stanno arrivando dalla stampa locale ed in particolare dal sito UOL, che per primo ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Presidente del Brasilein: il Presidente potrebbe avere un’occlusione intestinale, problema che aveva già dovuto affrontare in passato: le sue condizioni sono ancora da confermare, così come la. In questi giornisi trovava nello Stato di Santa Catarina, nel Sud del Brasile, in vacanza con la moglie e parte dello staff., forti dolori addominali: laavrebbe cominciato a manifestare malori nella notte e sarebbe stato immediatamente portato all’Vila Nova Star di San Paolo. Le notizie stanno arrivando dalla stampa locale ed in particolare dal sito UOL, che per primo ha ...

