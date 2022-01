Ilaria Bove muore a 15 anni in scooter, il post straziante del fratello: «Perdonami, non ti ho salvata» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci ha provato in tutti i modi, quella manovra l’avrà fatta centinaia di volte eppure non è servito a tenere in vita la sorella 15enne vittima di un incidente in motorino. Ilaria Bove non ce l’ha fatta. E il post scritto dal fratello della giovane, morta dopo un’incidente in scooter a Pellezzano (Salerno) nel primo giorno dell’anno è straziante. Su Facebook Francesco Bove lascia le sue parole e il suo dolore dilaniante per non essere riuscito a salvare la sorella. Nell’incidente è morto anche Nicholas Galluzzi, 17 anni, che era alla guida. Tremendo l’incidente in scooter che è costato la vita ai due ragazzi con un’intera comunità caduta nello sconforto. «Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci ha provato in tutti i modi, quella manovra l’avrà fatta centinaia di volte eppure non è servito a tenere in vita la sorella 15enne vittima di un incidente in motorino.non ce l’ha fatta. E ilscritto daldella giovane, morta dopo un’incidente ina Pellezzano (Salerno) nel primo giorno dell’anno è. Su Facebook Francescolascia le sue parole e il suo dolore dilaniante per non essere riuscito a salvare la sorella. Nell’incidente è morto anche Nicholas Galluzzi, 17, che era alla guida. Tremendo l’incidente inche è costato la vita ai due ragazzi con un’intera comunità caduta nello sconforto. «Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di ...

