Il piano Figliuolo e i vaccini che mancano: restano 2,8 milioni di dosi e non c’è Pfizer (l’unico per gli under 18) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il piano per l’immunizzazione del generale Francesco Paolo Figliuolo deve fronteggiare un problema di scarsità. L’ultimo aggiornamento del contatore dice che sono rimaste 2.864.423 milioni di dosi. Le inoculazioni, complice la stretta sul Green pass di dicembre e quella in arrivo, corrono. Ma il 10 gennaio scatta la riduzione del tempo per la terza dose. E da quel momento la richiesta potrebbe esplodere. Anche perché potenzialmente potrebbero dover fare l’iniezione in 23 milioni. La Stampa scrive oggi che a scarseggiare è soprattutto Pfizer. Ovvero proprio l’unico vaccino fin qui autorizzato per gli under 18. Fonti di governo fanno sapere al quotidiano che «le dosi ci sono e ci saranno». Ma non ci sono informazioni pubbliche sulle ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilper l’immunizzazione del generale Francesco Paolodeve fronteggiare un problema di scarsità. L’ultimo aggiornamento del contatore dice che sono rimaste 2.864.423di. Le inoculazioni, complice la stretta sul Green pass di dicembre e quella in arrivo, corrono. Ma il 10 gennaio scatta la riduzione del tempo per la terza dose. E da quel momento la richiesta potrebbe esplodere. Anche perché potenzialmente potrebbero dover fare l’iniezione in 23. La Stampa scrive oggi che a scarseggiare è soprattutto. Ovvero propriovaccino fin qui autorizzato per gli18. Fonti di governo fanno sapere al quotidiano che «leci sono e ci saranno». Ma non ci sono informazioni pubbliche sulle ...

Advertising

Open_gol : Il 10 gennaio scatta la riduzione del tempo per la terza dose. E da quel momento la richiesta potrebbe esplodere - messveneto : In frigo restano ancora 2,8 milioni di dosi, Roma attende le nuove forniture europee: Il piano di Figliuolo alla pr… - lillo_letterio : @EmiliaBalestri1 Non sta salvando nulla. Il +6% è dovuto a rincari bollette e inflazione. Sta spaccando il paese. F… - tanzmax : @padronfrollo @MarcoCampa10 E' il Gran Piano di #draghy, #lamorgese e #figliuolo per #salvareilnatale e oltre. Alme… - tanzmax : Il graande #piano di #figliuolo, #draghy #lamorgese (e tanti auguri da mattarella) funziona alla grandissima -