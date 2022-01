Il modello De Luca della scuola chiusa in zona bianca (Di lunedì 3 gennaio 2022) Germania e Francia, ma anche Belgio: queste sono alcune nazioni in cui le scuole, in particolare elementari e medie, salvo rare eccezioni non hanno mai chiuso. Neanche nei mesi più duri del lockdown. L'Italia, invece, si è distinta per un ampio utilizzo della didattica a distanza nella prima fase della pandemia. E ha fatto ampiamente ricorso alla DaD anche nella seconda fase dell’emergenza Covid. In queste ore però si assiste a una presa di posizione che rischia di essere unica al mondo. Un presidente regionale, in piena zona bianca, suggerisce di rimandare l’apertura delle scuole di 20-30 giorni, per riprendere poi, avendo raffreddato il picco del contagio, «con una maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico». E lo fa con una nota ufficiale, alla vigilia del Consiglio regionale ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) Germania e Francia, ma anche Belgio: queste sono alcune nazioni in cui le scuole, in particolare elementari e medie, salvo rare eccezioni non hanno mai chiuso. Neanche nei mesi più duri del lockdown. L'Italia, invece, si è distinta per un ampio utilizzodidattica a distanza nella prima fasepandemia. E ha fatto ampiamente ricorso alla DaD anche nella seconda fase dell’emergenza Covid. In queste ore però si assiste a una presa di posizione che rischia di essere unica al mondo. Un presidente regionale, in piena, suggerisce di rimandare l’apertura delle scuole di 20-30 giorni, per riprendere poi, avendo raffreddato il picco del contagio, «con una maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico». E lo fa con una nota ufficiale, alla vigilia del Consiglio regionale ...

