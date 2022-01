Icardi-Juventus, pro e contro per l’argentino alla corte di Allegri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mauro Icardi è il grande nome per l’attacco della Juventus in vista del possibile addio di Morata. L’ex-Inter è l’uomo giusto per Allegri? Il calciomercato ha riaperto ufficialmente le porte per la sessione invernale: in casa Juventus tiene banco la questione del bomber. Alvaro Morata sembra in procinto di accasarsi al Barcellona e pertanto Max Allegri avrà la necessità di avere un nuovo 9 per cercare di riagguantare la zona Champions League. Il primo nome in pole position è quello di Mauro Icardi. l’argentino sembra essere sempre più ai margini del progetto Paris Saint Germain e potrebbe così essere il nome grosso per quel che riguarda il mercato di gennaio. I bianconeri stanno effettuando alcuni sondaggi per l’ex-capitano dell’Inter e valutare l’eventuale ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mauroè il grande nome per l’attacco dellain vista del possibile addio di Morata. L’ex-Inter è l’uomo giusto per? Il calciomercato ha riaperto ufficialmente le porte per la sessione invernale: in casatiene banco la questione del bomber. Alvaro Morata sembra in procinto di accasarsi al Barcellona e pertanto Maxavrà la necessità di avere un nuovo 9 per cercare di riagguantare la zona Champions League. Il primo nome in pole position è quello di Maurosembra essere sempre più ai margini del progetto Paris Saint Germain e potrebbe così essere il nome grosso per quel che riguarda il mercato di gennaio. I bianconeri stanno effettuando alcuni sondaggi per l’ex-capitano dell’Inter e valutare l’eventuale ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - Gazzetta_it : Rampulla: 'Juve, Icardi è il 9 giusto. Un'arma in più per un posto fra le prime quattro' - Gazzetta_it : Juve-Icardi, Mauro boccia l'idea: 'Non è l'uomo adatto' #calciomercato - WYN_Juventus : Mauro Mauro tacle Icardi et Morata - matted40783074 : Amici di Twitter è stato bello. Ritornerò quando Icardi diventerà un nuovo giocatore della Juventus FC -