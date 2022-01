GF vip: il cibo scarseggia e fra i concorrenti scoppiano liti (per un uovo) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Grande Fratello vip sembra assomigliare sempre di più all’Isola dei Famosi. Il cibo in casa scarseggia e la fame è motivo di discussione fra i concorrenti. Tutto è cominciato con una punizione imposta dagli autori a causa dello scarso livello di igiene e pulizia nella casa. Per incentivare i vip a mantenere l’ordine, la produzione ha deciso di diminuire il budget settimanale assegnato per la spesa. A quanto pare, però, molte celebrità non hanno rispettato le regole, lasciando l’onere delle faccende di casa sempre alle solite poche persone. Di conseguenza, un considerevole taglio dei fondi per il cibo ha prevedibilmente fatto scoppiare il caos fra tutti gli inquilini. I frequenti spuntini notturni di alcuni vip, soprattutto, sono stati motivo di discussione. Vi raccomandiamo... Gf ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Grande Fratello vip sembra assomigliare sempre di più all’Isola dei Famosi. Ilin casae la fame è motivo di discussione fra i. Tutto è cominciato con una punizione imposta dagli autori a causa dello scarso livello di igiene e pulizia nella casa. Per incentivare i vip a mantenere l’ordine, la produzione ha deciso di diminuire il budget settimanale assegnato per la spesa. A quanto pare, però, molte celebrità non hanno rispettato le regole, lasciando l’onere delle faccende di casa sempre alle solite poche persone. Di conseguenza, un considerevole taglio dei fondi per ilha prevedibilmente fatto scoppiare il caos fra tutti gli inquilini. I frequenti spuntini notturni di alcuni vip, soprattutto, sono stati motivo di discussione. Vi raccomandiamo... Gf ...

Advertising

FarinaGraziella : Con tutto il ben di Dio che c’è da mangiare in quella casa, questi presunti vip litigano sul cibo, come se fossero… - infoitcultura : GF Vip, Soleil contro tutti per un “furto” di cibo: “Farò la mia spesa a parte” - KavanaghAmber : @cigicigici nelle NIP (le prime edizioni nelle ultime non ho seguito molto) dovevano fare le prove settimanali e gu… - gaaiiia_ : @cigicigici solo nelle prime edizioni non vip che avevano il cibo veramente razionato litigate sul cibo si ma POLEMICHE COME QUESTE MADONNA - baitawalter : Scontro per il cibo nascosto - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -