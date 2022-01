Francesco Forte, il vecchio argentato che divorava l'esistenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Di un accademico di quel rango, l’erede in cattedra di Scienza delle finanze del grande Luigi Einaudi (per la di lui volontà), non diresti mai: ecco il professor Francesco Forte. Mai, considerato il suo eccesso di disordine, il suo spirito ultrasorridente e la sua mimica da genio tra le nuvole e da gran beone estatico e da gran donnaiolo sempre innamorato, come in perpetuo seminario; mai, considerato il suo dispetto ghibellino, come avesse la scienza in gran dispitto, lui che la praticava all’ingrosso e al dettaglio in un italiano limpido e erratico, che faceva drizzare i capelli a fare editing; mai, viste le sue scelte di vita politica, sempre a fianco di outsider del socialismo riformista e liberale, e chissenefrega del rigore appuntito come uno stuzzicadenti, Forte approfondiva il sapere da Nobel con la stessa agiatezza rotonda e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Di un accademico di quel rango, l’erede in cattedra di Scienza delle finanze del grande Luigi Einaudi (per la di lui volontà), non diresti mai: ecco il professor. Mai, considerato il suo eccesso di disordine, il suo spirito ultrasorridente e la sua mimica da genio tra le nuvole e da gran beone estatico e da gran donnaiolo sempre innamorato, come in perpetuo seminario; mai, considerato il suo dispetto ghibellino, come avesse la scienza in gran dispitto, lui che la praticava all’ingrosso e al dettaglio in un italiano limpido e erratico, che faceva drizzare i capelli a fare editing; mai, viste le sue scelte di vita politica, sempre a fianco di outsider del socialismo riformista e liberale, e chissenefrega del rigore appuntito come uno stuzzicadenti,approfondiva il sapere da Nobel con la stessa agiatezza rotonda e ...

