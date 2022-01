È morto Gianni Celati

(Di lunedì 3 gennaio 2022), scrittore, traduttore e critico letteraio, è scomparso ieri notte, all'età di 84 anni, a Brighton, in Inghilterra, dove viveva con la moglie Gillian Haley dal 1990. Nato a Sondrio,passa l'infanzia e l'adolescenza nella provincia di origine dei suoi genitori, a Ferrara. Si forma a Bologna dove consegue una laurea in Letteratura inglese con una tesi su James Joyce, autore che amerà per tutta la vita e di cui tradurrà, nel 2013, la versione dell'Ulisse curata dall'Einaudi. Alla fine degli anni Settanta aveva assnto la cattedra di letteratura angloamericana del Dams di Bologna (tra i suoi allievi Pier Vittorio Tondelli, Claudio Piersanti, Enrico Palandri, Giacomo Campiotti, Gian Ruggero Manzoni, Andrea Pazienza, Freak Antoni). Porta avanti la docenza insieme all'attività critica e di studioso della letteratura ...

ROMA - Lutto nel mondo della cultura: si è spento a 84 anniCelati, scrittore, traduttore, intellettuale. 'Con dolore apprendo della scomparsa diCelati, un grande intellettuale del Novecento, un autore mai banale, uno straordinario traduttore che ha studiato con maestria la lingua italiana e le sue sonorità - ha commentato il ministro ...Leggi anche Letteratura: èlo scrittoreCelati, la scomparsa in Inghilterra a 84 anni Covid oggi Italia, rianimatori: "Non abbandonare chi rifiuta cure" Le Regioni/Pa che registrano in ...È morto la scorsa notte, a Brighton, in Inghilterra, lo scrittore, traduttore e critico letterario Gianni Celati. Nato a Sondrio ma cresciuto nel ferrarese, aveva 84 anni, e dal 1989 viveva in Inghilt ...Celati ha inoltre curato per Feltrinelli la traduzione di numerose opere dall’inglese come “Bartleby lo scrivano” di Melville (1991), “La Certosa di Parma” di Stendhal (1993), “I viaggi di Gulliver” d ...