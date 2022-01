Disertore da Corea Sud a Nord, Seul: "E' tornato in patria" (Di lunedì 3 gennaio 2022) La persona che ha attraversato il confine dalla Corea del Sud al Nord nel giorno di Capodanno sarebbe il Disertore che a fine 2020 aveva varcato la stessa frontiera nella direzione contraria. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) La persona che ha attraversato il confine dalladel Sud alnel giorno di Capodanno sarebbe ilche a fine 2020 aveva varcato la stessa frontiera nella direzione contraria. Lo ha ...

Advertising

grifopolo : RT @MediasetTgcom24: Disertore da Corea Sud a Nord, Seul: 'E' tornato in patria' #coree - MediasetTgcom24 : Disertore da Corea Sud a Nord, Seul: 'E' tornato in patria' #coree - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Corea del Nord: l'uomo che ha attraversato la zona demilitarizzata potrebbe essere un ex disertore da Pyongyang https://t.c… - repubblica : Corea del Nord: l'uomo che ha attraversato la zona demilitarizzata potrebbe essere un ex disertore da Pyongyang -