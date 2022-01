Dayane Mello rompe il silenzio su Rosalinda Cannavó: “Non è mia amica” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dayane Mello chiude i rapporti con Rosalinda Cannavò: “Non mi aspetto niente da lei” Dayane Mello ha finalmente rotto gli indugi sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò dopo i fatti de La Fazenda: come riportato da Whoopsee, infatti, la showgirl brasiliana ha rrrispto alle domande dei fan sui suoi profili social rompendo il silenzio sugli argomenti. Con Rosalinda il rapporto è definitivamente chiuso e Dayane non gli ha risparmiato dure critiche: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica? No, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 gennaio 2022)chiude i rapporti conCannavò: “Non mi aspetto niente da lei”ha finalmente rotto gli indugi sul suo rapporto conCannavò dopo i fatti de La Fazenda: come riportato da Whoopsee, infatti, la showgirl brasiliana ha rrrispto alle domande dei fan sui suoi profili socialndo ilsugli argomenti. Conil rapporto è definitivamente chiuso enon gli ha risparmiato dure critiche: “Se un giorno farò pace con? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere? No, ...

Advertising

dantweetou : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge, la dedica di Dayane Mello: 'Siamo fatte l'una per l'altra' #gfvip - egocentricaa_ : non so voi ma io ormai non ci trovo più nessuna difficoltà nel difendere Soleil. Ho difeso Dayane Mello per ben 6 m… - KellyMoura02 : RT @361_magazine: - paolav02 : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge, la dedica di Dayane Mello: 'Siamo fatte l'una per l'altra' #gfvip - tuitaLuizah : @BINAHPREVISOES Dayane mello e raissa barbosar -