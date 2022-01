D' Alema-Renzi Lo sgarbo | la sfida e il conflitto fra simili

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Premessa. Il corso odierno della politica sicuramente sarebbe diverso se Matteoavesse nominato Massimo D’ministro degli Esteri dell’Europa al posto della sconosciuta e con poca esperienza Federica Mogherini, priva di leadership, ora eclissata nella toponomastica del partito democratico. Quello era un ruolo costruito per il leader Maximo, gli esteri, la sua passione più grande e senza dubbio avrebbe fatto cose eccelse come l’uomo sa fare nei terreni a lui congeniali, anche per il ruolo di peso ricoperto all’interno del partito socialista europeo. Purtropposbagliò la mossa, pensò di rottamare senza considerare la bussola fondamentale delle alleanze con quelle persone, del vecchio Pci, che lo avrebbero coperto nei momenti più difficili. Quell’operazione mancata di D’in Europa ha poi dato inizio ...

Massimo Ungaro , esponente quota Italia Viva , ha pubblicato il seguente tweet: '#DAlema insulta i riformisti definendo il PD di #come 'malato', dimenticando le tante riforme fatte che come DS dicevamo di volere da anni. E pensare che una volta incarnava in Italia la terza via...come diceva qualcuno, a volte è meglio ...Noi, per semplificare, lo chiameremo narcisismo, utilizzando il concetto per spiegarci l'ultimo scazzo tra due leader nostrani, Massimo D'e Matteo. (Sì, leader, anche se uno ha preso il ...PALERMO – “La mia candidatura alle primarie è nelle disponibilità del mio partito”. Il deputato Carmelo Miceli, mattatore di Base Riformista in Sicilia, lo mette nero su bianco. Sarà il Pd a scegliere ...Sono animali politici al 100%, antipatici a mille, hanno storie di successo e parabole discendenti simili, dialoganti con Berlusconi, insofferenti verso il sindacato. E così via ...