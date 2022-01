Covid Francia oggi e variante Omicron, in vigore nuove restrizioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) In vigore da oggi 3 gennaio in Francia una serie di restrizioni messe in campo per fronteggiare l’aumento dei contagi provocato dalla diffusione della variante Omicron. Come deciso con un decreto del 31 dicembre, sarà obbligatorio indossare la mascherina in pubblico a partire dai 6 anni. Stretta anche sui grandi eventi, ai quali potranno partecipare un massimo di 2mila persone se si tengono al chiuso e 5mila all’aperto. Sarà obbligatorio assistere seduti ai concerti, mentre al bar non si potrà consumare al banco. Stop anche al consumo di bibite e cibi nei cinema, nei teatri, nei palazzetti e sui trasporti pubblici, anche su quelli a lunga percorrenza. Inoltre, per i lavori che lo consentono, sarà obbligatorio lo smart working per almeno tre giorni a settimana. Lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inda3 gennaio inuna serie dimesse in campo per fronteggiare l’aumento dei contagi provocato dalla diffusione della. Come deciso con un decreto del 31 dicembre, sarà obbligatorio indossare la mascherina in pubblico a partire dai 6 anni. Stretta anche sui grandi eventi, ai quali potranno partecipare un massimo di 2mila persone se si tengono al chiuso e 5mila all’aperto. Sarà obbligatorio assistere seduti ai concerti, mentre al bar non si potrà consumare al banco. Stop anche al consumo di bibite e cibi nei cinema, nei teatri, nei palazzetti e sui trasporti pubblici, anche su quelli a lunga percorrenza. Inoltre, per i lavori che lo consentono, sarà obbligatorio lo smart working per almeno tre giorni a settimana. Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Francia ha annunciato che, al fine di 'preservare la vita socioeconomica del Paese', le regole della quarantena… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia quarantena di 10 giorni per non vaccinati da Usa #omicron - fisco24_info : Covid Francia oggi e variante Omicron, in vigore nuove restrizioni: Obbligatorio indossare la mascherina in pubblic… - italiaserait : Covid Francia oggi e variante Omicron, in vigore nuove restrizioni -