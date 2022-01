Covid, dal 4 gennaio la pillola antivirale Merck sarà distribuita in Italia dopo ok dell’Aifa (Di lunedì 3 gennaio 2022) La pillola anti-Covid di Merck (molnupiravir) sarà distribuita da parte della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo alle Regioni dal 4 gennaio. L’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), nei giorni scorsi in una nota aveva annunciato che la sua Commissione tecnico-scientifica (Cts) ha autorizzato questo antivirale orale. Autorizzato anche l’antivirale remdesivir “per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave”. La pillola però ha dimostrato un’efficacia ridotta rispetto ai primi dati. Resta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laanti-di(molnupiravir)da parte della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo alle Regioni dal 4. L’Agenziana del farmaco (Aifa), nei giorni scorsi in una nota aveva annunciato che la sua Commissione tecnico-scientifica (Cts) ha autorizzato questoorale. Autorizzato anche l’remdesivir “per il trattamento di pazienti non ospedalizzati percon malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave”. Laperò ha dimostrato un’efficacia ridotta rispetto ai primi dati. Resta ...

Advertising

DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - SkyTG24 : Covid, Israele: quarta dose vaccino a over 60 dopo quattro mesi dal booster - hopescoffee : RT @BarberiniCorsin: Dal 10 gennaio 2022, in base alle ultime disposizioni, per accedere alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Ba… - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Il tasso di mortalità per Covid nei non vaccinati è 20 volte superiore rispetto… -