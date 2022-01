Contagi Covid infermieri e medici, l'allarme: "In un mese +210%" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono già 135mila gli infermieri Contagiat i dall'inizio della pandemia. E in appena un mese c'è stato un aumento esponenziale del 210% degli operatori sanitari Contagiati . L'allarme Contagi L'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono già 135mila gliat i dall'inizio della pandemia. E in appena unc'è stato un aumento esponenziale del 210% degli operatori sanitariati . L'L'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - GiovaQuez : Il premier israeliano, Naftali Bennett: 'La bufera è in arrivo. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. G… - Pasquale91fg : RT @RegioCohe: L’andamento della pandemia in alcuni Paesi europei. Media dei contagi dal 1° dicembre. Fonte @Corriere #Covid_19 https:/… - Czinforma : -