C'è stato un attacco informatico al sito del quotidiano israeliano Jerusalem Post: gli hacker hanno occupato l'homepage con l'immagine di un attacco iraniano contro una base nucleare israeliana (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lunedì mattina alcuni hacker hanno compiuto un attacco informatico nei confronti del sito del quotidiano israeliano Jerusalem Post e hanno occupato l'homepage con un'immagine che rappresentava, secondo molte interpretazioni, un attacco iraniano contro una base nucleare israeliana.

