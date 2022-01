BlackBerry, la fine di un’era: da domani i vecchi telefonini saranno inutilizzabili (Di lunedì 3 gennaio 2022) A partire da domani, 4 gennaio 2022, tutti gli smartphone BlackBerry che girano con l’omonimo sistema operativo smetteranno di funzionare. L’azienda interromperà il supporto per BlackBerry OS 10 e 7.1, oltre alle versioni precedenti. Su questi dispositivi, non sara’ più possibile telefonare o ricevere chiamate, inviare o mandare messaggi e accedere a internet. Un blocco, di cui si conosce da tempo, ossia da quando BlackBerry lo aveva annunciato a settembre del 2020. I telefonini marchiati BlackBerry, con a bordo Android, continueranno a funzionare senza problemi, fino al supporto assicurato da Google. Ricordando la decisione presa oltre due anni fa, BlackBerry ha voluto ringraziare i suoi clienti. “Grazie ai nostri numerosi clienti e partner fedeli che ci hanno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) A partire da, 4 gennaio 2022, tutti gli smartphoneche girano con l’omonimo sistema operativo smetteranno di funzionare. L’azienda interromperà il supporto perOS 10 e 7.1, oltre alle versioni precedenti. Su questi dispositivi, non sara’ più possibile telefonare o ricevere chiamate, inviare o mandare messaggi e accedere a internet. Un blocco, di cui si conosce da tempo, ossia da quandolo aveva annunciato a settembre del 2020. Imarchiati, con a bordo Android, continueranno a funzionare senza problemi, fino al supporto assicurato da Google. Ricordando la decisione presa oltre due anni fa,ha voluto ringraziare i suoi clienti. “Grazie ai nostri numerosi clienti e partner fedeli che ci hanno ...

