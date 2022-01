Belen va in vacanza, ma non da sola: Ecco chi l’accompagna e non è Antonino! (Di lunedì 3 gennaio 2022) A quanto pare, la crisi con Antonino non è finita, Belen è partita senza di lui. La storia è arrivata definitivamente al capolinea? Durante le feste natalizie, la nota modella argentina ha passato gran parte delle giornate insieme alla famiglia e agli amici più cari. Prima si è concessa qualche giorno immersa nella neve, ora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 3 gennaio 2022) A quanto pare, la crisi con Antonino non è finita,è partita senza di lui. La storia è arrivata definitivamente al capolinea? Durante le feste natalizie, la nota modella argentina ha passato gran parte delle giornate insieme alla famiglia e agli amici più cari. Prima si è concessa qualche giorno immersa nella neve, ora L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

tempoweb : 'Dalle corna non si salva nessuno', la stoccata di Belen in vacanza con l'amica #gossip #3gennaio… - infoitcultura : Belen vola via con l'amica di sempre: vacanza senza figli - infoitcultura : Belen Rodriguez in vacanza, la dedica al figlio Santiago: “Mi fai impazzire” - infoitcultura : Belen è in montagna con Luna: i teneri messaggi per Santiago (in vacanza con papà Stefano) -