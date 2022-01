Befana: ecco gli auguri più divertenti per grandi e piccini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vediamo insieme alcuni auguri divertenti che possiamo fare per la festa della Befana, e far divertire gli amici e parenti! Le festività sono quasi terminate, ma manca l’ultima, ovvero il 6 gennaio c’è la festa della Befana che porta via tutto il periodo natalizio. LEGGI ANCHE —> Test: Prova a risolverlo è impossibile, se riesci se L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vediamo insieme alcuniche possiamo fare per la festa della, e far divertire gli amici e parenti! Le festività sono quasi terminate, ma manca l’ultima, ovvero il 6 gennaio c’è la festa dellache porta via tutto il periodo natalizio. LEGGI ANCHE —> Test: Prova a risolverlo è impossibile, se riesci se L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Carlino_Cesena : Befana, ecco le calze della Croce rossa - LuigiF97101292 : RT @3BMeteo: Nei prossimi giorni primo STOP al SUPER ANTICICLONE, ecco gli ultimi aggiornamenti #meteo #1gennaio - valentinadigrav : RT @rep_roma: Maltempo, blitz artico: tornano freddo, pioggia e neve. Ecco come sarà la Befana [aggiornamento delle 14:17] - NATOlizer : Befana o Epifania? Curiosità e storia, Ecco come si festeggia nel mondo. - Valenti37659542 : RT @shadownclouds: “è allergico alla polvere, ecco perchè gira per tutta casa con la scopa, non è mica la befana” IVAN HAI RESO PERFETTA L… -