Allarme in casa PSG, altro calciatore positivo! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non inizia nei migliori dei modi il 2022 del PSG e dei suoi giocatori, infatti il covid si sta scatenando negli spogliatoi parigini e il numero contagiati prima della sfida di Coppa di Francia contro i dilettanti del Vannes sale a 5 giocatori. Danilo Pereira PSG Covid Danilo Pereira è risultato positivo al Covid prima della gara di coppa ed è attualmente in isolamento dal gruppo squadra, come gli altri positivi Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala. Allarme dunque in casa PSG che però si trova una squadra con un organico davvero molto ampio e di qualità in modo di sopperire a questi momenti di crisi. Daniele Scrazzolo

