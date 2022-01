WTA Melbourne II 2022: il tabellone. Jasmine Paolini attesa da Schmiedlova, ci sono Pegula e Mertens (Di domenica 2 gennaio 2022) Sorteggiato da pochi minuti il tabellone del secondo WTA 250 di Melbourne, uno dei tre tornei in campo questa settimana assieme all’omologo evento in campo negli stessi giorni (dal 4 al 9). Testa di serie numero 1, in questo caso, l’americana Jessica Pegula. Anche in questo caso è una l’italiana in campo: per Jasmine Paolini c’è la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, e si tratta di un accoppiamento particolarmente gradito alla toscana. I precedenti, infatti, parlano di un 4-1 in suo favore, con tre vittorie nel 2018, mentre nel 2021 le due si sono divise la posta tra Monterrey e Saint-Malo. Per l’azzurra un eventuale secondo turno darebbe vita a una possibile sfida con Pegula, che però deve prima superare la rumena Irina-Camelia Begu, altra veterana ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Sorteggiato da pochi minuti ildel secondo WTA 250 di, uno dei tre tornei in campo questa settimana assieme all’omologo evento in campo negli stessi giorni (dal 4 al 9). Testa di serie numero 1, in questo caso, l’americana Jessica. Anche in questo caso è una l’italiana in campo: perc’è la slovacca Anna-Karolina, e si tratta di un accoppiamento particolarmente gradito alla toscana. I precedenti, infatti, parlano di un 4-1 in suo favore, con tre vittorie nel 2018, mentre nel 2021 le due sidivise la posta tra Monterrey e Saint-Malo. Per l’azzurra un eventuale secondo turno darebbe vita a una possibile sfida con, che però deve prima superare la rumena Irina-Camelia Begu, altra veterana ...

