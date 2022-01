Volley | Superlega 2021 2022 | Piacenza si esalta | sconfitta Monza per 3-0

(Di domenica 2 gennaio 2022)trova una delle migliori prestazioni stagionali e sconfiggenella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno delladi. Gli uomini di Bernardi festeggiano tra le mura amiche e prevalgono con un secco 3-0 (25-23, 25-17, 34-32). Adesso gli emiliani balzano al quinto posto della classifica con sette vittorie. Sono ancora tanti, però, i match da recuperare per tutte le squadre a causa dei tanti rinvii dovuti all’aumento dei contagi da Covid-19. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL MATCH –prova a partire forte maci mette poco a prendere il comando della operazioni. I padroni di ...

