Vicino il ritorno di Osimhen, decisa la partita in cui potrà scendere in campo (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha scelto di non partire per la Coppa d’Africa, sia per la recente notizia della positività al Covid, sia perché la calcificazione dello zigomo fratturato ha bisogno di un’altra decina di giorni di riposo. Osimhen Napoli infortunio Di conseguenza non sarà ovviamente a disposizione per il match del 6 gennaio contro la Juventus, ma bisognerà aspettare l’ok definitivo del dottor Canonico. L’obiettivo è rivederlo in campo o l’11 gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina o il 16 gennaio contro il Bologna in campionato. Ovviamente giocherà pochi minuti, in quanto il ritorno dovrà essere graduale, e da questo punto di vista la sua mancata partenza per la Coppa d’Africa è una notizia ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Victor. L’attaccante nigeriano ha scelto di non partire per la Coppa d’Africa, sia per la recente notizia della positività al Covid, sia perché la calcificazione dello zigomo fratturato ha bisogno di un’altra decina di giorni di riposo.Napoli infortunio Di conseguenza non sarà ovviamente a disposizione per il match del 6 gennaio contro la Juventus, ma bisognerà aspettare l’ok definitivo del dottor Canonico. L’obiettivo è rivederlo ino l’11 gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina o il 16 gennaio contro il Bologna in campionato. Ovviamente giocherà pochi minuti, in quanto ildovrà essere graduale, e da questo punto di vista la sua mancata partenza per la Coppa d’Africa è una notizia ...

Advertising

gilnar76 : Vicino il ritorno di Osimhen, decisa la partita in cui potrà scendere in campo #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - pasqualedicarl1 : @matteorenzi @ilmessaggeroit Il ritorno al medioevo e' vicino - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Ascoli, vicino il ritorno di Bellusci - luca_ilic : @LaRosicchia @GianricoCarof Ma l'insulto reciproco è inevitabile. I vaccinati vedono i non come egoisti che non per… - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Ascoli, vicino il ritorno di Bellusci -

Ultime Notizie dalla rete : Vicino ritorno Roma, ecco Maitland - Niles: l'accordo con l'Arsenal è vicino Altrimenti, con il ritorno di Pellegrini e la crescita del giovane Bove , non è più così sicuro che la Roma investa nel ruolo, almeno se non entrerà denaro dalle cessioni (Villar e Diawara ...

D'Alema rientra nel Pd Il ritorno della 'ditta' nel Pd è vicino. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, Massimo D'Alema ha definito il percorso di confronto ...

Toro, Rincon vicino al ritorno al Genoa Tuttosport Roma, ecco Maitland-Niles: l'accordo con l'Arsenal è vicino Differenza di 5 milioni tra la proposta e la richiesta dei Gunners che vogliono un obbligo di riscatto facile. E nell’elenco sale il francese Tousart, classe ‘97, dell’Hertha Berlino ...

NBA, Klay Thompson vicino al rientro: “Sarà davanti ai miei tifosi” Dopo un’attesa di due anni e mezzo, Klay Thompson sta vedendo la luce in fondo al tunnel e dovrebbe tornare a disposizione tra pochi giorni. Giovedì e venerdì il giocatore si è allenato con i titolari ...

Altrimenti, con ildi Pellegrini e la crescita del giovane Bove , non è più così sicuro che la Roma investa nel ruolo, almeno se non entrerà denaro dalle cessioni (Villar e Diawara ...Ildella 'ditta' nel Pd è. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, Massimo D'Alema ha definito il percorso di confronto ...Differenza di 5 milioni tra la proposta e la richiesta dei Gunners che vogliono un obbligo di riscatto facile. E nell’elenco sale il francese Tousart, classe ‘97, dell’Hertha Berlino ...Dopo un’attesa di due anni e mezzo, Klay Thompson sta vedendo la luce in fondo al tunnel e dovrebbe tornare a disposizione tra pochi giorni. Giovedì e venerdì il giocatore si è allenato con i titolari ...