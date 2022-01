Una Vita, anticipazioni (2-8 gennaio 2022): Genoveva in carcere (Di domenica 2 gennaio 2022) Genoveva in carcere - Una Vita Scacco matto alla dark lady di Acacias. Nelle puntate di Una Vita in onda da oggi, grazie al falso sequestro organizzato da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) con la complicità di Santiago Becerra (Aleix Melé), Laura Alonso (Agnes Llobet) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), la spietata Genoveva Salmeron (Clara Garrido) confesserà di avere ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e per lei si apriranno le porte del carcere. La cattivona della telenovela non si arrenderà però nemmeno stavolta. Ecco le anticipazioni della soap che andrà in onda dal lunedì al sabato, su Canale 5, alle 14.10. Una Vita – puntata 1299 (2^ parte) – anticipazioni domenica 2 gennaio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 gennaio 2022)in- UnaScacco matto alla dark lady di Acacias. Nelle puntate di Unain onda da oggi, grazie al falso sequestro organizzato da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) con la complicità di Santiago Becerra (Aleix Melé), Laura Alonso (Agnes Llobet) e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), la spietataSalmeron (Clara Garrido) confesserà di avere ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e per lei si apriranno le porte del. La cattivona della telenovela non si arrenderà però nemmeno stavolta. Ecco ledella soap che andrà in onda dal lunedì al sabato, su Canale 5, alle 14.10. Una– puntata 1299 (2^ parte) –domenica 2...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo. L’altra è pensare che ogni cosa… - civati : «Il volto reale di una Repubblica unita e solidale. È il patriottismo concretamente espresso nella vita della Repub… - Quirinale : Ai sindaci e alle loro comunità. Ai presidenti di Regione, a quanti hanno incessantemente lavorato sui territori, a… - lagracchiatrice : RT @RoccoTodero: Vorrei chiedere al super mega direttore #Draghi perché inglesi hanno deciso convivere col #Covid e qui in Italia preparate… - giuliafederico8 : RT @martinoloiacono: Tra un po’ a chi non è vaccinato non resterà che andare al parco dice Ricciardi a La Stampa. (Ricordiamo che il supe… -