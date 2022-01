Trasporti Toscana: difficoltà servizio bus. FdI, Regione convochi Autolinee toscane (Di domenica 2 gennaio 2022) Il dilagare dell'epidemia sta mettendo seriamente a rischio il regolare svolgimento dei servizi, Chiediamo la convocazione urgente, in Commissione Trasporti, di Trenitalia ma anche di Autolinee toscane. Questa la richiesta di Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti, ed il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Francesco Torselli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Il dilagare dell'epidemia sta mettendo seriamente a rischio il regolare svolgimento dei servizi, Chiediamo la convocazione urgente, in Commissione, di Trenitalia ma anche di. Questa la richiesta di Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione, ed il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Francesco Torselli L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Trasporti Toscana: difficoltà servizio bus. FdI, Regione convochi Autolinee toscane - blankaut : @RafBigCat Eh. Giani qui in Toscana ha dovuto tagliare i trasporti perché il governo gli ha detto che sta spendendo… - romi_andrio : RT @SardegnaG: I 23 positivi nell'equipaggio della nave da Golfo Aranci, ancora bloccata ad Olbia, sono stati trasferiti in #Toscana #Covid… - NobileAnima : Entra in un Autobus a tua scelta, fatti buttare giù, Documenta Tutto, vai da un buon legale e fai una Denuncia, t… - Simo07827689 : RT @SardegnaG: I 23 positivi nell'equipaggio della nave da Golfo Aranci, ancora bloccata ad Olbia, sono stati trasferiti in #Toscana #Covid… -