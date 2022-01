Tenta di uccidere la moglie, nell’armadio il corpo del figlio di 7 anni (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ stato arrestato questa mattina a Viggiù, in provincia di Varese dopo aver Tentato di uccidere a coltellate la moglie. Ma nell’armadio della sua casa a Morazzone i carabinieri hanno trovato il cadavere del figlio di sette anni. Lo scrive la Prealpina. L’uomo è un quarantenne del posto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ stato arrestato questa mattina a Viggiù, in provincia di Varese dopo averto dia coltellate la. Madella sua casa a Morazzone i carabinieri hanno trovato il cadavere deldi sette. Lo scrive la Prealpina. L’uomo è un quarantenne del posto. L'articolo proviene da Italia Sera.

