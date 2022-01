Sindaco di Morazzone | ‘Tragedia immane | 40enne era ai domiciliari e in fase separazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 2 gennaio 2022) “Ci sono poche parole, siamo costernati anche perché è un omicidio efferato e proprio non so cosa sia scattato nella testa dell’uomo, aiin casa a”. Maurizio Mazzucchelli,di, commenta così all’Adnkronos la tragedia che ha sconvolto i suoi cittadini in questo inizio d’anno. Nel paese in provincia di Varese questa mattina i carabinieri hanno arrestato undel posto per aver tentato di uccidere la moglie, trovando poi il corpo del figlio di 7 anni in un armadio nel corso della successiva perquisizione domiciliare. “Con la moglie era indi– racconta il– ma non abbiamo mai avuto problemi o sentori di questa tragedia, anche perché la mamma e il bimbo vivevano a ...