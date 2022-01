Simone Di Pasquale, accordo lampo dopo Ballando con le Stelle: torna immediatamente in TV (Di domenica 2 gennaio 2022) Simone Di Pasquale ha in cantiere progetti molto ambiziosi: lasciato il palco di “Ballando con le Stelle”, il ballerino è pronto a rimettersi in gioco. Simone Di Pasquale Fonte instagram)Lo storico performer di “Ballando con le Stelle”, Simone Di Pasquale, ha da poco annunciato il suo addio al programma di RAI1. Tale abbandono ha commosso molti spettatori, nonché l’elegante padrona di casa Milly Carlucci. Simone non sembra però intenzionato a ritirarsi dalle scene, anzi, da indiscrezioni trapelate nella ultime ore sarà coinvolto in un progetto molto ambizioso. LEGGI ANCHE>> “Ho vinto io”: verità shock dopo Ballando con le Stelle, Arisa trema Il ... Leggi su specialmag (Di domenica 2 gennaio 2022)Diha in cantiere progetti molto ambiziosi: lasciato il palco di “con le”, il ballerino è pronto a rimettersi in gioco.DiFonte instagram)Lo storico performer di “con le”,Di, ha da poco annunciato il suo addio al programma di RAI1. Tale abbandono ha commosso molti spettatori, nonché l’elegante padrona di casa Milly Carlucci.non sembra però intenzionato a ritirarsi dalle scene, anzi, da indiscrezioni trapelate nella ultime ore sarà coinvolto in un progetto molto ambizioso. LEGGI ANCHE>> “Ho vinto io”: verità shockcon le, Arisa trema Il ...

Advertising

silvia_bac : @Lucy21062 @janealmare Io sono abbstanza convinta che quella volpona di Milly lo inserirà nel cast, magari come 'in… - Lucy21062 : @janealmare E così ci guardiamo il cantante mascherato.... Non è che c'è anche Vito come coreografo insieme a Simone di Pasquale - infotemporeale : Gaeta / Elezioni2022: Pasquale De Simone annuncia la lista “Fratelli di Gaeta” ed è polemica - gianlu_79 : RT @bubinoblog: SIGNORI SI NASCE! SIMONE DI PASQUALE E IL MESSAGGIO A MILLY CARLUCCI E AL PUBBLICO - pierlorezob : RT @plb_tessuti: #fabrics by #pierlorenzobassettitessuti Il cha cha di @biancagascoigne1 e @simone_di_pasquale sulle note di 'Let's Get Lo… -