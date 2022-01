Roma | città dell’acqua Un’idea per Expo 2030

Leggi su formiche

(Di domenica 2 gennaio 2022) Quando unno come me fa il gesto, per lui abbastanza naturale, di abbeverarsi a una fontanella (il “nasone”), suscita generalmente la curiosità dei turisti. Per uno straniero è già notevole che unametta a disposizione dei cittadini delle fontane, ma è addirittura stupefacente che l’acqua che ne esce sia potabile. Il fatto di vivere in unadove l’acqua è abbondante, pulita e a buon mercato, fa apparire scontato un bene che per il resto dell’umanità è preziosissimo. Ho fatto questa osservazione nei miei 13 anni di attività nella cooperazione internazionale allo sviluppo, in 23 Paesi tra i più poveri del mondo. A Kinshasa, dove il fiume Congo è così largo che l’altra riva si vede appena all’orizzonte, l’acqua del rubinetto è tanto inquinata che mi lavavo i denti con la birra e bevevo minerale imbottigliata in Canada (e ...