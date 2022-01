Ritorna D’Alema e fa subito infuriare quelli del Pd. Vuole rientrare? Letta chiude la porta (per ora) (Di domenica 2 gennaio 2022) Una ricomposizione è necessaria. Poche parole sono bastate perché si ricominciassero a versare fiumi di parole sul rientro – probabile, annunciato, inevitabile e che altro? – di Massimo D’Alema nel Pd. Lo sottolinea Repubblica in un articolo in cui quell’espressione, ricomposizione necessaria, che D’Alema ha scritto negli auguri via web di Articolo 1, diviene la notizia del futuro ingresso dell’ex ministro degli Esteri nel Pd lasciato anni fa con furore antirenziano. Finisce dunque l’avventura di D’Alema e Bersani fuori dalla “ditta”. Si prepara il gran ritorno. Ma la cosa non è affatto indolore, anzi. “Si torna insieme col Pd – scrive Repubblica – D’accordo tutti, a cominciare da Pierluigi Bersani (che ha esortato: «Il campo progressista si dia una mossa») al segretario Roberto Speranza, al coordinatore Arturo Scotto. Tempi stretti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Una ricomposizione è necessaria. Poche parole sono bastate perché si ricominciassero a versare fiumi di parole sul rientro – probabile, annunciato, inevitabile e che altro? – di Massimonel Pd. Lo sottolinea Repubblica in un articolo in cui quell’espressione, ricomposizione necessaria, cheha scritto negli auguri via web di Articolo 1, diviene la notizia del futuro ingresso dell’ex ministro degli Esteri nel Pd lasciato anni fa con furore antirenziano. Finisce dunque l’avventura die Bersani fuori dalla “ditta”. Si prepara il gran ritorno. Ma la cosa non è affatto indolore, anzi. “Si torna insieme col Pd – scrive Repubblica – D’accordo tutti, a cominciare da Pierluigi Bersani (che ha esortato: «Il campo progressista si dia una mossa») al segretario Roberto Speranza, al coordinatore Arturo Scotto. Tempi stretti ...

