Pellezzano | dolore e cordoglio per la tragedia di Cappdanno

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nessuno mai avrebbe voluto e immaginato un inizio di anno così tragico. Un incidente, verificatosi in via Carlo De Iulis sul nostro territorio, che ha letteralmente sconvolto l’intera cittadinanza. Due giovani, a bordo di uno scooter hanno purtroppo perso la vita in un sinistro sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione di”. Sono le parole con le quali il sindaco di, Francesco Morra ha espresso il suoper la morte di Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, i due fidanzatini che hanno perso la vita ieri in un tragico incidente stradale. Al lavoro per ricostruire la dinamica i carabinieri di. I due ragazzi erano in sella ad un Beverly 250 quando hanno perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. L’intera comunità è ...

e sgomento ae Salerno per la scomparsa di due giovani conosciuti e benvoluti da tutti. Foto: Telecolore Annamaria LotierzoAl cordoglio del sindaco di, Francesco Morra , è seguito quello del sindaco di Baronissi,...in tutta la comunità, mentre sono in corso gli accertamenti, da parte dei carabinieri, per ...Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Pellezzano, in via Carlo de Iuliis nella frazione Coperchia. Per cause ancora in corso d’accertamento, due giovani, un 18enne del posto e ...StampaUna ragazza di 15 anni e un ragazzo di 18 anni sono morti in un incidente avvenuto ieri sera a Pellezzano, in provincia di Salerno. I due giovani, Nicholas e Ilaria, erano in sella a un Beverly ...