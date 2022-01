Omelia contro i vaccini durante la messa | i fedeli abbandonano la chiesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ha criticato ie la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. Siamo in unadi Casorate Primo, un comune pavese al confine con la provincia di Milano, la cui parrocchia di San Vittore Martire fa parte dell’arcidiocesi milanese.l’delladello scorso 31 dicembre, don Tarcisio Colombo ha espresso posizioni no vax, tanto da spingere alcuniad alzarsi e ad andarsene. La notizia la dà “La Provincia pavese“. Il caso è già stato segnalato alla Curia di Milano. Don Tarcisio si è difeso dalle critiche: “Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha un’opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come ‘no vax'”. Il sacerdote non ha voluto ...