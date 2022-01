L' Italtennis va ko contro l' Australia | semifinale di Atp Cup più lontana

(Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - La sconfitta che non ti aspetti, quella dell'Italia del tennis nel match di esordio in Atp Cupl'padrona di casa. Matteo Berrettini ha deluso le attese, uscendo sconfitto nel match che lo ha visto opposto al numero uno dei 'canguri', Alex De Minaur (63/76 il punteggio), nel secondo singolare in programma a Sydney. Il romano è apparso non nella migliore condizione fisica e quindi mentale, e a nulla è valsa la classifica (lui numero 8 del mondo, De Minaur numero 34): il piccolono ha giocato meglio i punti importanti, trascinato e sostenuto da uno scatenato capitan Hewitt. Berrettini che non ha saputo fare meglio nel doppio decisivo, un'ora dopo. Schierato dal capitano Vincenzo Santopadre (che è anche il suo coach personale) al fianco di Simone Bolelli, il tennista romano non è riuscito a incidere come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italtennis contro

AGI - Agenzia Italia

ancora sugli scudi: Berrettini sconfitto in finale al Masters 1000 di Madrid da Zverev, ... OTTOBRE Mancini, perde la semifinale di Nations Leaguela Spagna per 2 - 1. Nella Final Four ...Luna Rossa in finale di Prada CupIneos, quarto titolo iridato nel cross per Van Der Poel. ... L'si spinge sino alla finale dell'Atp Cup, dove viene sconfitta dalla Russia. Fognini e ...Berrettini delude in singolare e in doppio al fianco di Bolelli. Azzurri battuti 2-1 dai 'canguri' grazie a un super De Minaur. Ora per passare il turno bisogna battere Francia e Russia, ma potrebbe n ...Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le partite, gli ordini di gioco dell’Italia nella fase a gironi della ATP Cup. L’Italia vuole partire bene, per poi lanc ...