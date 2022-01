L’illanguidimento del 2021 e l’importanza di “mollare” | ogni tanto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 gennaio 2022) Non siete particolarmente stanchi, non siete particolarmente stressati e molto probabilmente non siete depressi. Quello che sentite è, termine diventato noto in questoa seguito dell’uscita dell’articolo di Adam Grant, giovane psicologo e docente della Wharton Business School della University of Pennsylvania. Cosa significa illanguidimento? Per spiegarlo è necessario fare una piccola parentesi. Siamo nei primi anni 2000. Lo psicologo americano Corey Keyes elabora un modello teorico di salute mentale, in seguito utilizzato in moltissime ricerche accademiche. Secondo questo modello il benessere psicologico di una persona passa dalla floridezza (uno stato in cui le persone provano emozioni positive e di soddisfazione della propria vita e nel rapporto con gli altri) al suo opposto –– una condizione ...