L’attaccante dice addio alla Juventus: le parole che non lasciano dubbi (Di domenica 2 gennaio 2022) È delle ultime ore la notizia del possibile trasferimento di Alvaro Morata ai blaugrana. L’attaccante, alla sua seconda esperienza in bianconero, lascerebbe di nuovo la Juventus dopo l’addio del 2016, ma stavolta con destinazione Barcellona. Morata, Juventus, Serie A Come riporta il Corriere dello Sport, L’attaccante avrebbe già trovato l’intesa con il club, perché scalpita per approdare in Spagna già in questa sessione invernale di calciomercato. LA RIVELAZIONE È il giornalista Massimiliano Nerozzi a confermare le voci di mercato che ruotano intorno allo spagnolo. Sembra infatti che Alice Campello, moglie del giocatore, abbia già rivelato ad alcuni amici di Venezia che a breve tutta la famiglia traslocherà. Mrs #Morata ha detto agli amici di Venezia che si trasloca ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) È delle ultime ore la notizia del possibile trasferimento di Alvaro Morata ai blaugrana.sua seconda esperienza in bianconero, lascerebbe di nuovo ladopo l’del 2016, ma stavolta con destinazione Barcellona. Morata,, Serie A Come riporta il Corriere dello Sport,avrebbe già trovato l’intesa con il club, perché scalpita per approdare in Spagna già in questa sessione invernale di calciomercato. LA RIVELAZIONE È il giornalista Massimiliano Nerozzi a confermare le voci di mercato che ruotano intorno allo spagnolo. Sembra infatti che Alice Campello, moglie del giocatore, abbia già rivelato ad alcuni amici di Venezia che a breve tutta la famiglia traslocherà. Mrs #Morata ha detto agli amici di Venezia che si trasloca ...

