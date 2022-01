Iva sul volontariato | solo una tregua Ma sull’Irap arriva la beffa | «Esentati tutti meno il nostro settore»

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il pagamento per il “no profit” slitta al 2024. Il Forum toscano considera gli emendamenti sull’Iva alla sdi «agguati, punizioni e rappresaglie inaccettabili per il terzo

Advertising

LaMentina23 : Punto al +50(+iva) per defecazione sul palco ?????? - TrendOnline : L'#agenziadelleentrate è pronta alla nuova stagione #fiscale: sul suo portale, ha già pubblicato le #bozze del… - SardiniaPost : ?? L'arrivo del nuovo anno è anche carico di date da segnare sul calendario per gli adempimenti fiscali 2022. ?? Ecc… - mary11753 : @Robyfiza @ScalezJunior @drewviola @GiuseppeConteIT @matteorenzi Ovvio che il caro bollette è dovuto all'elevato co… - BecaudOfficiel : RT @StefanoLecchini: Esattamente 50 anni fa, sabato 8 gennaio 1972 alle 21 sul Nazionale, prima puntata di 'Sai che ti dico?', nuovo show d… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva sul

Informazione Fiscale

...ha fin ora semplificato notevolmente l'apparato burocratico delle associazioni che effettivamente non svolgono attività commerciali , e che quindi non comportano alcun tipo di squilibrio...Il Governo ha provato a correre ai ripari: in Legge di Bilancio è spuntata la riduzione dell'gas (5%) per il trimestre e alcune risorse ad hoc, traducibili nel cosiddetto Bonus bollette. Dei ...L’anno nuovo è arrivato e, con esso, le novità sui contanti e il lavoro impellente sulle pensioni. E quella che per molte misure era la data limite, l’1 gennaio, è passata portando con sé tutte quelle ...Una manovra giudicata da molti inutile e comunque poco efficace ma che, in ogni caso, riguarderà la quotidianità di molti italiani Così com’era previsto, dall’inizio del 2022 sono cambiate le regole p ...